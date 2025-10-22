Фото: 123RF.com/fineart

Соединенные Штаты предложили компаниям, занимающимся ядерной энергетикой, доступ к оружейному плутонию. Об этом пишет RT со ссылкой на Financial Times.

Уточняется, что энергетические компании могут использовать до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны. Предполагается, что ядерные отходы переработают в топливо для современных реакторов.

Данный шаг якобы является попыткой ослабить положение России в области цепочек поставок урана.

При этом американский лидер Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках военной помощи. Это позволит США сохранить возможность диалога с Россией, передает радио КП со ссылкой на IL Fatto Quotidiano.

По словам итальянского профессора социологии Алессандро Орсини, Трамп отлично понимает положение дел на поле боя, которое развивается не в пользу Украины.

"Трамп всегда критиковал (бывшего президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена за активное участие Штатов в украинском конфликте, поэтому сейчас он скорее был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт", – считает эксперт.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония. Само соглашение было подписано 29 августа 2000 года в Москве и 1 сентября того же года в Вашингтоне. Однако его действие и протоколы были приостановлены в 2016 году.

Причинами стали коренное изменение обстоятельств. В частности, введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, намерение американской стороны внести изменения в порядок утилизации плутония, не получив на это согласие России.