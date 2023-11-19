Около 900 раненых вывезут 19 ноября из сектора Газа в Египет и Турцию – СМИ

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Около 900 раненых вывезут в воскресенье, 19 ноября, из сектора Газа в Египет и Турцию для оказания им медицинской помощи Об этом сообщает Al Hadath.

По информации телеканала, эвакуированные будут сначала вывезены в Египет, затем переправлены в Турцию, где будут проходить лечение. Речь идет о женщинах и детях, которые получили травмы в результате действий Израиля в Газе.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в Газе и пришли к выводу, что она больше не может функционировать.

До этого отмечалось, что все пациенты, которые лежали в отделении реанимации больницы "Аш-Шифа" скончались из-за недельной блокады медучреждения военнослужащими Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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