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В США и Европе нарастает усталость от затянувшегося конфликта на Украине, сообщает Global Times.

Издание приводит слова экспертов, по мнению которых, упорство Киева в отказе от переговоров с Москвой уже истощило терпение Запада.

Отмечается, что ожесточенные обсуждения инцидента в Польше не только выявили серьезный раскол на Западе, но и показали усталость от кризиса. Также издание обратило внимание на резкий контраст в риторике Штатов и основных европейских стран по отношению к России.

"На этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал", – говорится в статье.

Как отмечают эксперты, ситуация с ракетами в Польше проверила нижнюю границу терпения членов НАТО. По их мнению, на прямую конфронтацию с Россией альянс не пойдет.

15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека.

Сначала Варшава обвинила в случившемся Россию, однако позже Дуда заявил о высокой вероятности того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В РФ инцидент назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.



Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

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