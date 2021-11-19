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Политика

16:00

Губернатор Калининградской области заразился коронавирусом

политика

Фото: kremlin.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства региона Дмитрия Лыскова.

"У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву", – сказал Лысков.

По его словам, губернатор находится на изоляции на своем рабочем месте. Болезнь протекает бессимптомно, в легкой форме.

Ранее Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%. Неделей ранее он составлял 49%.

За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. В 2 439 (6,5%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50%

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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