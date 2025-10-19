19 октября, 12:30Политика
Кабмин утвердил постановление о создании заповедника "Мыс Мартьян" в Крыму
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Крыму на базе природного парка "Мыс Мартьян" регионального значения будет создан одноименный государственный природный заповедник. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Заповедник займет 241,4 гектара на территории городского округа Ялта. В его состав войдет часть акватории Черного моря.
"Повышение статуса этой территории обеспечит сохранение биологического разнообразия как наземной, так и морской частей создаваемого заповедника", – отмечается в сообщении.
Район мыса Мартьян является одним из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов в Крыму. Здесь обитают более 1,3 тысячи видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В водной среде заповедника насчитывается свыше 150 видов морских обитателей.
Как уточнили в кабмине, создание заповедника поможет не только сохранить биологическое разнообразие, но и снизить антропогенное воздействие, что также откроет возможности для научных исследований, экологического просвещения и развития туризма.
В начале года Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Учредителем стал фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.
Кроме того, в этом же документе Путин одобрил положение о Координационном комитете по поддержке экологических и природоохранных проектов под руководством первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.