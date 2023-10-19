Работавший на Россию украинский пограничник успешно вернулся в Москву

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Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, прилетел в Москву. Об этом он рассказал РИА Новости.

Во время своей службы в Закарпатской области мужчина занимался сбором данных для российских спецслужб.

"Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву", – рассказал Сыровой.

По его словам, из Европы он вылетел в Стамбул, и после прибыл в Москву.

Сыровой утверждает, что сейчас его разыскивает Служба безопасности Украины, в его отношении начато служебное расследование.

Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию РФ без виз по внутренним паспортам, в том числе истекшим. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что этот указ поможет тем, кто хочет переехать в Россию.

6 октября стало известно, что для украинцев, прибывающих в Россию, временно устанавливают особый порядок въезда. В российском правительстве объяснили, что такие правила вводятся с целью обеспечения безопасности на фоне сложной геополитической обстановки.

Некоторые украинцы смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта