Контакты РФ и КНДР продолжатся в том числе на высшем и высоком уровнях – Лавров

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Контакты между Россией и Северной Кореей будут продолжены на различных уровнях, в том числе на высшем и высоком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Он напомнил, что месяц назад состоялся контакт на высшем уровне, 19 октября, по его словам, на высоком.

"Уверен, что они продолжатся", – заявил дипломат, отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе его встречи с северокорейской коллегой график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

Ранее Лавров сказал, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на качественно новый уровень после встречи лидеров стран в сентябре. Он также добавил, что Россия всегда будет помнить вклад, который внесли Ким Ир Сен и Ким Чен Ир в становление отношений между странами.

В сентябре Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Лидеры стран встретились на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

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