Лавров заявил, что в НАТО похоронили идею консультаций с Россией

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НАТО не рассматривает идею консультаций с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я уже говорил, с чего все началось и как сами натовцы просто похоронили главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия – НАТО, а именно – необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это в общем-то продолжается", – приводит его слова РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что приостановка работы миссии в Москве стала необходимой ответной реакцией на урезание представительства России при НАТО, которое происходило уже три раза. Логику в действиях Альянса искать не приходится, добавил министр.

"Тогда о какой потере возможности для диалога мы ведем речь?" – отметил Лавров.

Он обратил внимание на то, что два года назад РФ предлагала договориться об отводе учений от линии соприкосновения, о минимальных дистанциях, которые не разрешается нарушать любыми самолетами и боевыми суднами, однако, несмотря на эти и другие предложения, была просто стена молчания.

Ранее Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позже первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что возобновление работы военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при Альянсе будет возможно в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений.

