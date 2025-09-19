Небензя рассказал о подготовке встречи Лаврова и Рубио

Фото: ТАСС/EPA/FAZRY ISMAIL

Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о планируемой встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом подробностей Небензя не привел, так как, по его словам, их пока нет. Он лишь уточнил, что стороны обсудят проблемы в отношениях двух стран, а также международную обстановку.

"Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется", – подчеркнул постпред.

Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН. 27 сентября планируется его выступление. Кроме того, министр собирается встретиться с участниками данного мероприятия, в том числе с генсеком международной организации Антониу Гутерришем.

80-й сессия Генассамблеи ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня запланирована в период с 23 по 29 сентября.

Последний раз Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 10 июля. Их разговор продлился 50 минут. Стороны обсудили ситуацию на Украине, конфликт Ирана и Сирии, а также нормализацию двусторонних отношений.

После госсекретарь США сообщил, что Вашингтон хочет увидеть от Москвы дорожную карту по урегулированию конфликта на Украине. Рубио также охарактеризовал разговор как честный и важный.

