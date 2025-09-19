Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Новости

Новости

02:35

Политика
ТАСС: серия мощных взрывов произошла в Киеве

СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Звуки взрывов раздались в Киеве в ночь на 19 сентября. Информации о каких-либо разрушениях не поступало, местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат только в украинской столице, в других регионах страны тревога не объявлена.

Ранее российская армия поразила объекты энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, в ходе атак использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

В ночь на 17 сентября сильный взрыв также прогремел в украинском городе Кировограде. Подробности случившегося не уточнялись.

Российские войска поразили газораспределительную станцию в Сумской области

