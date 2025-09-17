Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 05:23

Политика
ТАСС: взрыв прогремел в Кировограде на Украине

Взрыв прогремел ночью в Кировограде на Украине – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрыв прогремел в украинском городе Кировограде в ночь на 17 сентября на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

На момент публикации воздушную тревогу уже отменили в городе. Местные власти никак не комментировали ситуацию.

Ранее Вооруженные силы России атаковали площадку запуска украинских ударных беспилотников-камикадзе, которая расположена в районе населенного пункта Голубовка, в 30 километрах от Краматорска.

Площадку удалось обнаружить оператору разведывательного БПЛА. Удар был нанесен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

За несколько дней до этого российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Были атакованы объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и во Львове.

ВС РФ поразили портовую инфраструктуру Украины

