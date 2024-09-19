Кадыров пожаловался на то, что Илон Маск удаленно отключил Сybertruck

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Американский предприниматель Илон Маск поступил некрасиво, решив удаленно отключить Сybertruck, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок – Сybertruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа", – говорится в его публикации.

Кадыров счел это немужским поступком. По его словам, электромобиль пришлось отбуксировать.

В середине августа лидер республики в своих соцсетях опубликовал видео с Cybertruck, в кузове которого был установлен пулемет. Кадыров рассказал, что получил от Маска этот автомобиль и уже испытал его. Он указал на то, что машина развивает превосходную скорость и преодолевает преграды.

Однако позже американский миллиардер опроверг сообщения о подаренном Кадырову Cybertruck.

