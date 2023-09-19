19 сентября, 20:16Политика
Германия вынесет тему ситуации в Карабахе на обсуждение на Генассамблее ООН
Фото: depositphotos/gary718
МИД ФРГ вынесет ситуацию в Нагорном Карабахе на обсуждение на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявила глава ведомства Анналена Бербок в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.
"Я сейчас обращусь непосредственно здесь и сейчас в ООН с разговором, который я ранее вела с азербайджанским президентом Алиевым", – заявила министр.
Бербок добавила, что последние несколько недель она и другие политики несколько раз контактировали с азербайджанской стороной. По ее словам, ФРГ получила ряд обещаний от Баку по вопросу обеспечения безопасного движения гуманитарных конвоев.
Кроме того, азербайджанская сторона заверила, что в регионе не будет проявлений насилия, уточнила она. Бербок указала, что обещание сдержано не было.
19 сентября Азербайджан начал локальную "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. В Минобороны страны объяснили такое решение восстановлением конституционного строя в регионе. Баку потребовал полного вывода ВС Армении из Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.
В свою очередь, жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении.
В администрации президента Азербайджана заявили, что Баку будет продолжать осуществлять операцию, пока вооруженные формирования Нагорно-Карабахской Республики не сложат оружие.
СМИ писали, что в результате начала боевых действий погибли пять гражданских лиц региона, раненых не менее 80, из них 15 – мирные жители.
Российские миротворцы оказывают содействие местному населению. В Минобороны РФ рассказали, что с 12:00 вторника они зафиксировали большое число нарушений прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения в Карабахе.
Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху
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