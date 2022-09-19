В Польше потребовали от Германии объяснений после слов Шольца о пересмотре границ

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Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца объяснить свои высказываний о возможности пересмотра границы между двумя странами.

"Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что "это мы, это я, это правительство – являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься", – сказал он в эфире Польского радио.

Солох также пояснил, что подобные заявления стали озвучиваться немецкой стороной из-за спора между двумя государствами по вопросу о репарациях Польше по итогам Второй мировой войны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя требования Польши о репарациях, намекнул, что границы между странами могут быть пересмотрены. Он подчеркнул, что Германия в ответ на требования Варшавы может осуществить ревизионистские изменения границ согласно историческим документам.