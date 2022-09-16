Шольц намекнул на пересмотр границ с Польшей после требований о репарациях – СМИ

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после требования Польши о репарациях намекнул на пересмотр границ между странами. Об этом сообщает портал Niezalezna.pl.

"Глядя на (экс-премьера Польши. – Прим. ред.) Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные (канцлером ФРГ в 1969–1974 годах) Вилли Брандтом о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории", – заявил канцлер.

Он пригрозил Варшаве тем, что ответом на требования могут стать ревизионистские изменения границ согласно историческим документам.

Ранее в Польше оценили сумму ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны нацистской Германией. Сумма составила 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов.

Польский политик, председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский отметил, что сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Она, по его словам, может быть увеличена.