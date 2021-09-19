ЕР набрала 44,26% голосов по итогам обработки 25,03% протоколов

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Партия "Единая Россия" набрала 44,26% голосов по партийному списку на выборах в Госдуму по итогам обработки 25,03% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

КПРФ набирает 22,31%, занимая таким образом второе место. Затем следуют ЛДПР с 8,5%, "Справедливая Россия – За правду" с 7,32% и "Новые люди" с 6,58%. Пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму пока преодолевают только эти пять партий.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.