Ключ шифрования результатов ДЭГ соединили в Общественном штабе по наблюдению за выборами

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ключ шифрования результатов онлайн-голосования соединили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Процедура расшифровки займет приблизительно 1,5 часа.

Хранителями частей ключа выступили представители Мосгоризбиркома – председатель Юрий Ермолов и секретарь Владимир Попов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, представители Общественного штаба по наблюдению за выборами – замруководителя Ольга Кириллова и член штаба Григорий Мельконьянц

Кроме того, фрагменты получили заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова и председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для дистанционного электронного голосования № 5013 Юрий Павлов.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Итоговая явка онлайн-избирателей в Москве составила 96,5%.