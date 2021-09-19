1,8 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

19 сентября явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму по Москве достигла 90%. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"На текущий момент явка на дистанционное электронное голосование составляет 90%. Всего 1,8 миллиона москвичей проголосовали онлайн", – говорится в публикации.

По информации председателя Общественного штаба Алексея Венедиктова, в столице общая явка на выборы к 10:00 воскресенья, 19 сентября, составила 36,4%. Он подчеркнул, что данный показатель уже превысил данные 2016 года.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, к 100:00 19 сентября явка на выборы в Госдуму по стране в целом составляет 35,69%. Наибольшие показатели фиксируются в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне, наименьшие – в Санкт-Петербурге.