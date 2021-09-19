Общая явка на выборах в Госдуму в Москве достигла 36,4% по состоянию на 10:00

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Явка на выборах в Госдуму в Москве достигла 36,4%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Данный показатель учитывает сведения и по дистанционному электронному голосованию.

"На 10:00 общая явка в Москве – 36,37%. Это уже выше, чем в 2016 году", – заявил Венедиктов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на 10:00 воскресенья, 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по России составляет 35,69%. Наибольшие показатели фиксируются в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне, наименьшие – в Санкт-Петербурге.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Первые итоги выборов в Госдуму, как ожидается, будут представлены в 21:00 по московскому времени 19 сентября. Об этом заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.