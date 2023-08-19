Немецкий генерал заявил, что украинцев беспокоит гибель большого числа офицеров ВСУ

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Украинская армия потеряла большое количество командиров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова генерала бундесвера Андреаса Марлоу.

По его словам, подготовка сержантов и офицеров больше всего волнует украинцев, поскольку профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, и многие из них погибли. Марлоу выразил мнение, что украинской армии нужны свежие кадры военачальников.

Агентство отмечает, что встреча журналистов с немецким генералом проходила на полигоне Клитц в Германии, на котором иностранные инструкторы обучают солдат ВСУ.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала августа ВСУ потеряли в этом регионе порядка 400 солдат, в том числе до 100 человек при попытках форсировать Днепр.

До этого СМИ сообщали о том, что Украина отправила на фронт последнее крупное подразделение из резерва ВСУ – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Уточнялось, что численность бригады составляет 2 тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2.

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