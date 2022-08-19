Разговор Путина и Макрона вновь состоится после контакта техгрупп по МАГАТЭ

Фото: TACC/Ludovic Mari/POOL/EPA

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон вновь проведут телефонный разговор после контакта технических групп по МАГАТЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Елисейского дворца.

Сообщается, что беседа российского и французского лидеров состоится в ближайшее время.

Ранее Путин и Макрон провели беседу в формате телефонного разговора. Во время звонка лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и ЗАЭС. Президент РФ сообщил, что регулярные обстрелы ВСУ Запорожской АЭС могут привести к масштабной катастрофе, которая повлечет за собой радиационное заражение большого количества территорий, уточнили в Кремле.

Там также добавили, что оба лидера посчитали важным скорейшее направление на ЗАСЭ миссии МАГАТЭ.

До этого у Путина состоялся телефонный разговор с с президентом Индонезии Джоко Видодо. Главной темой звонка стала подготовка к саммиту G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

Также Путин сообщил Видодо о предпринимаемых Россией совместно с Турцией и Секретариатом ООН усилиях по стабилизации ситуации на рынках зерна и удобрений.