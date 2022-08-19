Кадыров заявил о бессмысленности объявления Зеленскому "кровной мести"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому можно было бы объявить кровную месть, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В то же время политик отметил, если анализировать действия и заявления украинского лидера, то можно понять, что он сам является заложником Запада и вынужден выполнять чужие приказы.

"Ни в коем случае не оправдываю его. Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацистскую бандеровщину и азовщину ("Азов", террористическая и экстремистская организация, запрещена в РФ. – Прим. ред.)", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что кровная месть чеченцев является единственным и максимально действенным инструментом сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил к нулю даже теоретическую возможность умышленного убийства.

Ранее Кадыров заявил, что Европа пытается заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне. По его словам, такой конфликт нужен Западу, а не украинскому народу. Глава Чечни также выразил мнение, что подобным образом НАТО хочет ослабить Москву, которая всегда была готова к любой войне. При этом он допустил, что в случае прямого столкновения Альянс отправит воевать мирных украинцев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.