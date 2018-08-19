Путин не собирается посетить свадьбу Шредера – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что глава государства не планирует посетить свадьбу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом передает РИА Новости.

"В настоящий момент это мероприятие не входит в планы главы государства, и разговоров об этом не было", – отметил Дмитрий Песков.

Ранее президент России стал гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Видео, где Владимир Путин произносит тост и танцует с невестой появилось на просторах интернета. Российский лидер преподнес в подарок молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.