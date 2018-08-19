Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

19 августа, 04:06
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Владимир Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе в Гамлице. После участия в церемонии бракосочетании президент России направился на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Как отмечает "Газета.ру" со ссылкой на австрийские СМИ, перед тем, как покинуть торжественное мероприятие, российский лидер также тепло попрощался с ее женихом, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.
Путин получил приглашение на свадьбу во время своего визита в Австрию 5 июня. В качестве подарка он преподнес молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во время застолья Путин на немецком языке пожелал жениху и невесте долгих совместных лет и счастья в семье.
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