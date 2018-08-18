Стало известно, что подарил Путин главе МИД Австрии на свадьбу

18 августа, 19:23
Фото: AP/Roland Schlager
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подарках Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.
"Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар", – цитирует Пескова ТАСС.
Также пресс-секретарь главы государства рассказал, что Путин танцевал с невестой и гостями свадебной церемонии. "Кто-то из гостей был [партнером президента в танце]", – рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, как прошло торжество. "Он в том числе с невестой танцевал", – отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, президент также произнес поздравительную речь новобрачным на немецком языке и сорвал аплодисменты. "Он выступил с тостом, где выразил признательность и свое удовольствие в связи с тем, что ему снова представилась возможность посетить гостеприимную Австрию и столь живописное место, как то место, где эта свадьба проходила в Штирии", – сказал Песков.
Песков рассказал, что глава российского государства пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. По словам пресс-секретаря, тост был достаточно длинным. Также стало известно, что Владимир Путин пробыл на свадебной церемонии около часа.
Ранее сообщалось, что свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера прошла в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.
Порядок на церемонии обеспечивали около 300 полицейских и 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Территорию у ресторана и близлежащие дороги перекрыли на несколько часов.
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