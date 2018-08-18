Владимир Путин прилетел на свадьбу главы МИД Австрии

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Владимир Путин прилетел в австрийский город Грац, где состоится церемония бракосочетания главы МИД страны Карин Кнайсль.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.

На мероприятии порядок обеспечат около 300 полицейских и 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Территорию у ресторана и близлежащие дороги перекрыли на несколько часов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин привезет казачий ансамбль из десяти человек в качестве музыкального подарка. По информации агентства DPA, кубанские артисты исполнят для молодоженов свадебную песню.