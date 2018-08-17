Путин привезет на свадьбу главы МИД Австрии казачий ансамбль – СМИ

17 августа, 18:15
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Владимир Путин на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль привезет казачий ансамбль из десяти человек в качестве музыкального подарка. По информации агентства DPA, кубанские артисты исполнят для молодоженов свадебную песню.
Торжество бракосочетания пройдет в федеральной земле Штирия. В список приглашенных вошли 100 гостей, среди которых канцлер Австрии Себастьян Курц. Безопасность праздника обеспечит элитное австрийское спецподразделение "Кобра".
Ранее депутат Европарламента от зеленых Михель Раймон предложил министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уволиться из-за того, что она пригласила на свою свадьбу Владимира Путина.
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