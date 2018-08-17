Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку из-за приглашения Путина

17 августа, 17:04
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Депутат Европарламента от зеленых Михель Раймон призвал министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подать в отставку из-за того, что она пригласила на свою свадьбу Владимира Путина, передает РИА Новости.
При этом в МИД Австрии, комментируя заявление политика, подчеркнули, что присутствие российского президента на свадьбе Кнайсль не влияет на внешнюю политику Вены, так как это приватное торжество и частный визит. В Еврокомиссии при этом не стали комментировать предстоящую поездку российского лидера в Австрию.
Ранее стало известно, что Путин 18 августа заедет на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства по пути в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Церемония пройдет на юге земли Штирия. Мероприятие перенесли туда в последний момент из общины Гамлиц.
Австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что визит Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии "наносит ущерб" стране. Эксперт отметил, что приглашение, сделанное российскому президенту, демонстрирует, что он не находится в изоляции, а напротив, ему рады в Европе.
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