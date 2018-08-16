В Кремле рассказали о подарке Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подготовил свадебный подарок для министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, чью свадьбу с Вольфгангом Майлингера он планирует посетить 18 августа, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сказать, что именно это за подарок, он пока не может, однако сообщит позже.

Представитель Кремля добавил, что по дороге в Берлин, где пройдут переговоры с канцлером ФРГ, глава государства совершит остановку в Австрии. Он уточнил, что Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии, находясь в Вене, и с удовольствием его принял.

При этом Песков отметил, что это не уникальный случай, и президент нередко посещает частные мероприятия за границей. Отвечая на вопрос журналистов, будут ли на церемонии представители российских СМИ, пресс-секретарь президента отметил, что формат этого не предполагает.

Ранее стало известно, что Владимир Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Церемония пройдет на юге земли Штирия. Мероприятие перенесли туда в последний момент из общины Гамлиц.

В этот же день Ангела Меркель примет Путина в своей резиденции в Мезеберге под Берлином. Стороны обсудят ситуацию в Сирии и на востоке Украины.