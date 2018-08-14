Песков назвал темы переговоров Путина и Меркель

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Ангела Меркель во время переговоров "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят рестрикции США.

Он добавил, что российский лидер и канцлер Германии, помимо прочего, затронут вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, тему реализации крупных международных коммерческих проектов, в частности, "Северный поток – 2" и другие вопросы.

Представитель Кремля уточнил, что встреча пройдет в Берлине, куда Путин прибудет в субботу, 18 августа.

Ранее стало известно, что Меркель примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

В конце июля Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине. Встреча прошла в Берлине.