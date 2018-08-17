В Австрии осудили приглашение Путина на свадьбу главы МИД страны

17 августа, 10:45
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что визит Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль "наносит ущерб" стране, сообщает "Газета.ру".
Эксперт отметил, что приезд российского президента "возбуждает подозрение", что Австрия является "троянским конем России в ЕС".
Также по словам Манготт, приглашение сделанное Путину демонстрирует, что он не находится в изоляции, а напротив, ему рады в Европе.
Ранее стало известно, что Путин 18 августа заедет на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства по пути в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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