Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что Путин заедет на мероприятие по пути в Берлин. Помощник главы государства Юрий Ушаков отметил, что министр иностранных дел пригласила Путина во время его визита в Вену.

Церемония бракосочетания пройдет на юге земли Штирия. Мероприятие перенесли туда в последний момент из общины Гамлиц.

В этот же день Ангела Меркель примет Путина в своей резиденции в Мезеберге под Берлином. Стороны обсудят ситуацию в Сирии и на востоке Украины.