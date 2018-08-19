В Сети появилось видео танца Путина с главой МИД Австрии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
В Сети появилась видео со свадьбы главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, на котором президент России Владимир Путин произносит тост и танцует с невестой.
Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как жених во время танца с невестой сам подвел Кнайсль к Путину.
Тост на немецком языке, который произнес президент России, занял почти четыре минуты. Путин отметил, что нынешняя глава автрийского МИД стала его первым другом в стране, а также что они до сих пор поддерживают хорошие отношения. Президент пожелал молодоженам создать крепкую и счастливую семью и пригласил их в Россию.
Ранее сообщалось, что Путин получил приглашение на свадьбу во время своего визита в Австрию 5 июня. В качестве подарка он преподнес молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.
Перед тем, как покинуть торжественное мероприятие, российский лидер также тепло попрощался с ее женихом, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.
После участия в церемонии бракосочетании президент России направился на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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