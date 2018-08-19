В Сети появилось видео танца Путина с главой МИД Австрии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

В Сети появилась видео со свадьбы главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, на котором президент России Владимир Путин произносит тост и танцует с невестой.

Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как жених во время танца с невестой сам подвел Кнайсль к Путину.

Тост на немецком языке, который произнес президент России, занял почти четыре минуты. Путин отметил, что нынешняя глава автрийского МИД стала его первым другом в стране, а также что они до сих пор поддерживают хорошие отношения. Президент пожелал молодоженам создать крепкую и счастливую семью и пригласил их в Россию.

Ранее сообщалось, что Путин получил приглашение на свадьбу во время своего визита в Австрию 5 июня. В качестве подарка он преподнес молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

Перед тем, как покинуть торжественное мероприятие, российский лидер также тепло попрощался с ее женихом, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.

После участия в церемонии бракосочетании президент России направился на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.