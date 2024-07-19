Геномную информацию смогут использовать для установления личности иностранцев

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Геномную информацию хотят использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства, проживающих или временно пребывающих в РФ. Это предложение одобрил комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, передает ТАСС.

Эту поправку предлагают внести в закон "О государственной геномной регистрации в РФ". На данный момент геномная информация используется для предупреждения и раскрытия преступлений, розыска пропавших без вести, а также для опознания трупов и установления родственников разыскиваемых граждан.

Накануне в поправках к закону "Об актах гражданского состояния", утвержденных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, предложили предоставить доступ ФСБ к информации, которая хранится в едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС): о рождении и смерти человека, о заключении и расторжении брака, смены имени или установлении отцовства, а также о любых других изменениях.

Сейчас к этой информации имеют доступ МВД, ФНС, Минздрав, Росстат, Минцифры, Соцфонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, а также избирательные комиссии и комиссии референдума.

