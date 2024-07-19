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00:38

Политика

США планируют внимательно следить за шагами РФ по РСМД

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Вашингтон намерен внимательно следить за дальнейшими решениями российской стороны, которые касаются ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.

Таким образом чиновник прокомментировал заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который не исключил размещения ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение властями США ракет в ФРГ.

По словам Патела, любая риторика, касающаяся применения ядерных боеголовок, вызывает обеспокоенность.

"Мы видим такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени", – добавил американский дипломат.

США приступят к размещению дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в Германии в 2026 году. Подчеркивалось, что у размещаемых вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств ведения огня в Европе.

По мнению экспертов, Россия в ответ на это может установить свои ракеты на Кубе, Венесуэле и в других странах этого региона. Именно в данных государствах российские ракеты средней дальности имеют малое подлетное время.

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