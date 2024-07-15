Эксперт Сивков: Россия разместит свои ракеты на территории Кубы и Венесуэлы

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Россия может установить свои ракеты на Кубе, Венесуэле и в других странах этого региона в ответ на размещение США оружия на территории Европы, заявил доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио КП.

По его словам, именно в данных странах российские ракеты средней дальности имеют малое подлетное время.

"Никарагуа – она южнее расположена", – добавил эксперт.

Не так давно Пентагон анонсировал планы по размещению дальнобойных ракет на территории Германии в 2026 году. В ответ на это в Москве заявили, что РФ выработает военный ответ на эту угрозу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Россия будет отвечать на размещение США дальнобойных ракет в Европе. По ее словам, она обладает достаточными возможностями для их сдерживания. Он также указал на то, что Европа сейчас переживает не лучшее время и она трещит по швам.

