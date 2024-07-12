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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по территории России, но это условие может измениться. Ее слова передает РИА Новости.

Сингх напомнила, что власти США ранее изменили правила использования передаваемых Украине средств поражения возле Харькова. В связи с этим заместитель пресс-секретаря допустила возможность смягчения ограничений для других районов.

Также Сингх рассказала, что руководитель Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым, в ходе которого министр обороны США указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации во время конфликта России и Украины.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона уточнила, что беседа состоялась по инициативе России. При этом, как она напомнила, последний раз главы военных ведомств двух стран общались 20 июня. Других деталей она не привела.

"Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации", – добавили в пресс-службе Минобороны РФ.

25 июня стало известно о состоявшемся диалоге министров стран. Официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер рассказал, что в ходе разговора Остин заявил о важности сохранения линий коммуникации между США и РФ на фоне конфликта на Украине. Кроме того, в Пентагоне заверили, что США не планируют отправлять войска на Украину.

При этом в Минобороны России уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Белоусов в ходе разговора указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками из США вооружений для киевского режима.

