РФ категорически отвергает обвинения в похищении детей на Украине – Полянский

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Россия категорически отвергает обвинения в похищении детей на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

"Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию РФ эвакуировано 2 497 432 человека, из которых 392 890 – дети. Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей", – привел он данные Межведомственного координационного штаба по состоянию на 12 июля.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что беженцы с Украины смогут получить материнский капитал на уже имеющихся детей при оформлении российского гражданства. По ее словам, ко второму чтению также подготовлен законопроект о получении маткапитала отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.