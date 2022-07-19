На Украине пригрозили российским чиновникам, посещающим освобожденные территории

Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что визиты российских чиновников на освобожденные территории не останутся без внимания. Он пригрозил, что за этим обязательно последует ответ Киева.
"Официальные лица из администрации Владимира Путина периодически посещают оккупированные территории. Довольно рискованно. Украинский ответ обязательно последует", – приводит РИА Новости его слова.
Ранее американский лидер Джо Байден назвал спецоперацию РФ на Украине вызовом миру и призвал добиваться того, чтобы она стала главным провалом Москвы.
По его мнению, спецоперация на украинской территории угрожает мировой стабильности, поэтому все страны должны поддержать решимость США помочь Украине в сложившейся ситуации.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ уничтожили замаскированные оборонительные сооружения ВСУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: