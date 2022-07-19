На Украине пригрозили российским чиновникам, посещающим освобожденные территории

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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что визиты российских чиновников на освобожденные территории не останутся без внимания. Он пригрозил, что за этим обязательно последует ответ Киева.

"Официальные лица из администрации Владимира Путина периодически посещают оккупированные территории. Довольно рискованно. Украинский ответ обязательно последует", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее американский лидер Джо Байден назвал спецоперацию РФ на Украине вызовом миру и призвал добиваться того, чтобы она стала главным провалом Москвы.

По его мнению, спецоперация на украинской территории угрожает мировой стабильности, поэтому все страны должны поддержать решимость США помочь Украине в сложившейся ситуации.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.