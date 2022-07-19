Захарова пошутила после слов Кулебы о дедлайне для Киева на вступление в ЕС

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила после слов министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о дедлайне для Киева на вступление в Евросоюз.
"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу", – процитировала украинского министра Захарова в своем телеграм-канале.
Она предположила, что за день до этого высказывания Зеленский сказал главе МИД, что установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС, но Кулебе об этом не скажет.
В конце июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.
Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда пояснял, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.
Мария Захарова заявляла, что Брюссель предоставил Украине статус кандидата в Евросоюз, стремясь освоить ее территорию в целях сдерживания России. Она отмечала, что Запад продолжает нагнетать международную обстановку, искусственно затягивая военную спецоперацию посредством предоставления Киеву военной помощи и политической поддержки.
ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии
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