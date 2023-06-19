Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:03

Политика

Бангладеш подала заявку на членство в БРИКС

Фото: 123RF/mrilkin

Южноазиатское государство Бангладеш подало заявку на вступление в БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны.

Представители главы правительства страны уточнили, что соответствующая заявка была подана еще на прошлой неделе. В настоящее время уже идут переговоры по вопросу участия Бангладеш в указанном объединении.

На сегодняшний день Бангладеш является "другом БРИКС". Ее министр иностранных дел недавно участвовал во встрече глав МИД таких же стран.

Заявку на вступление в объединение 14 июня подал также Египет. Посол РФ в Каире объяснил это решение тем, что страна заинтересована в переводе торговли на альтернативные валюты, чем БРИКС сейчас и занимается.

Как ранее рассказали в российском МИД, количество стран, которые желают стать полноправными членами БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти 20. В ведомстве считают, что это говорит о повышении роли объединения на международной арене.

У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика