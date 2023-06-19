В МИД РФ сравнили агентурную сеть Украины для диверсий на территории России с ИГ

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Если Украина действительно сформировала сеть агентов на территории РФ для совершения диверсий, как об этом ранее сообщил CNN, то их деятельность ничем не отличается от ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), заявил руководитель второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

"Если сеть, о которой говорит CNN, действительно существует, то она является террористической. Такой же, как группировки ИГИЛ и других подобных организаций, с которыми активно борется международное сообщество", – передает ТАСС его слова.

Полищук отметил, что американцы сами были жертвами теракта 11 сентября, а теперь США ведут "близорукую политику двойных стандартов".

5 июня CNN сообщил, что Украина создала в России сеть агентов и передает им дроны для осуществления диверсий.

По информации телеканала, Украина завозит на территорию части беспилотников, которые в дальнейшем собираются и применяются в атаках. Подобным образом были собраны дроны, атаковавшие в мае Москву. На это указывает отсутствие данных об использовании в атаках американских дронов.

Утром 30 мая Минобороны Российской Федерации сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Киев провоцирует РФ на ответные действия зеркального характера.



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