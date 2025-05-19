Ксения Шойгу заявила, что подарит отцу на день рождения картину своего авторства

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Дочь секретаря Совбеза России Сергея Шойгу Ксения заявила, что подарит отцу на 70-летие картину своего авторства. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

"Очень волнуюсь, это очень важный день. Подарок будет связан с творчеством", – поделилась Шойгу.

Она отметила, что, как и отец, любит рисовать и вырезать по дереву. Кроме того, девушка решила попробовать рисовать маслом. Посмотрев первую работу, отец предположил, что картина предназначается ему.

"А я ответила: "Нет, я для тебя нарисую специально". Поэтому это будет картина", – добавила Шойгу.

Ранее Владимир Путин подарил американскому президенту Дональду Трампу картину от ведущего российского художника Никаса Сафронова. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, подарок был личным.

Спустя время СМИ опубликовали этот портрет. На картине Трамп изображен после попытки покушения во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Художник нарисовал президента США на фоне государственного флага, Статуи Свободы и района Манхэттен с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице.