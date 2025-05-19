Посол Мирошник заявил о беспокойстве ЕС из-за прагматизма Трампа к России

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Страны Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского беспокоит прагматизм американского лидера Дональда Трампа по отношению к России. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник перед беседой президентов США и России.

Дипломат уверен, что Трамп руководствуется национальными интересами, которые, в свою очередь, базируются на его собственных заключениях и расчетах. При этом для ЕС есть лишь один сценарий, связанный с продолжением конфликта на Украине, в отличие от американского президента.

"У Трампа таких сценариев несколько, и в них в том числе рассматриваются экономические варианты взаимодействия с Россией, которые могут быть выгодны обеим сторонам", – сказал Мирошник.

Также лидер США рассматривает вариант с продолжением давления на Россию, но с учетом прагматичного подхода в Вашингтоне понимают бесперспективность продолжения конфликта.

Именно поэтому, уверен посол, Зеленский и европейские лидеры беспокоятся о таком варианте событий. В частности, Украина и Евросоюз продолжают утверждать, что Россия кому-то должна, но по факту это не так. Мирошник считает, что переговоры находятся на той точке, после которой боевые действия либо продолжатся, либо начнется поиск дипломатического урегулирования.

При этом политолог Алексей Пилько не ожидает прорыва по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Трампа, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". Эксперт уверен, что в звонке нет ничего экстраординарного, так как лидеры двух стран уже дважды разговаривали.

"Подвижек можно ждать после встречи президентов. Почему? Потому что перед тем, как лидеры встречаются, их команды на 99,9% согласовывают итоговые документы", – указал Пилько.

Телефонный разговор президентов России и США состоится в понедельник, 19 мая, в 17:00 по московскому времени. Ожидается, что беседа пройдет с учетом итогов российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уверен, что телефонный разговор Трампа и Путина, возможно, сможет расчистить "затор" в урегулировании конфликта. Кроме того, он надеется на положительный исход разговора лидеров России и США.

