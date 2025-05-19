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19 мая, 12:25

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Спикер парламента Армении Симонян: страна не обсуждает вывод военной базы РФ

Армения опровергла информацию о намерении вывести базу РФ со своей территории

Фото: 123RF/butenkow

Ереван не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает ТАСС.

"Нет такого, Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы", – подчеркнул Симонян.

Ранее армянский парламентарий Тигран Абрамян заявил, что Армения и Азербайджан могли скоординировать вопрос вывода из Гюмри военной базы РФ. По его словам, Баку таким образом выдвигает еще одно условие, касающееся отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении.

До этого сообщалось о возможности сохранения российских военных баз в Сирии. Глава Минобороны Сирии Абу Касра подчеркивал, что отношения с Москвой будут восстановлены так, чтобы это сначала отвечало интересам Сирии, а потом России. Соглашение о военном присутствии РФ не изменилось, но в будущем оно потребует дополнительных переговоров, отметил Касра.

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