Нагасаки пригласит РФ на церемонию памяти жертв ядерной бомбардировки

Фото: ТАСС/АР

Нагасаки планирует пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года все страны, дипломаты которых представлены в Японии, в том числе Россию. Об этом РИА Новости заявили в городской администрации.

На вопрос, не изменится ли формат с приглашения на уведомление, представитель местных властей ответил, что город направит те же приглашения, как и в прошлые годы.

Для стран и регионов, в которых находятся представительства ООН, также планируется направить информационное письмо с просьбой посетить Нагасаки, уточнили в администрации и добавили, что приглашения обычно рассылаются в конце мая – начале июня.

Траурные церемонии памяти жертв ядерных бомбардировок ежегодно проходят в Хиросиме 6 августа и Нагасаки 9 августа. С 2022 года, после начала СВО на Украине, РФ и Белоруссию туда не приглашали.

Ранее японский премьер Сигэру Исиба заявил, что атомные удары по Хиросиме и Нагасаки нанесли США. Он также призвал организовать обсуждения о том, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия.

При этом в 2024 году на траурной церемонии в Мемориальном парке мира никто из политиков Японии не упомянул ответственность Соединенных Штатов за применение ядерного оружия. В свою очередь, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал первого президента СССР Михаила Горбачева, который говорил о необходимости мира, отказа от гонки вооружений и ядерном разоружении.