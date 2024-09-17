Режиссер Джеймс Кэмерон снимет фильм о трагедии в Хиросиме

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Режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон планирует снять "бескомпромиссный театральный фильм" по роману Чарльза Пеллегрино "Призраки Хиросимы", который выйдет в следующем году, и по книге "Последний поезд из Хиросимы", выпущенной в 2015 году. Об этом сообщает Deadline.

Таким образом, эта работа станет первой, не связанной с "Аватаром", для режиссера с 1997 года. Съемки нового проекта, который Кэмерон планировал долгие годы, должны начаться сразу после завершения производства "Аватара".

Книги Пеллегрино основаны на воспоминаниях свидетелей атомной бомбардировки японских городов, поэтому кинокартина Кэмерона будет вдохновлена историей Цутому Ямагути, который стал одним из тех, кто пережил оба ядерных взрыва в Хиросиме и Нагасаки.

"Я встретился с Цутому Ямагути за несколько дней до его смерти. Он был в больнице. Он передал нам эстафету своей личной истории, поэтому я должен это сделать. Я не могу отвернуться от этого", – объяснил режиссер.

Ранее Кэмерон сообщал, что третья часть "Аватара" появится на экранах в промежутке между декабрем 2024 года и декабрем 2025 года. "Аватар-4" выйдет в кинотеатрах в декабре 2029 года, а "Аватар-5" – в декабре 2031 года, уточнил он.

Между тем картина "Аватар: Путь воды" вошла в число самых просматриваемых фильмов во время перелета в 2023 году. По данным аналитиков, в самолетах пассажиры также часто смотрели "Билет в рай" и "Топ Ган: Мэверик".

