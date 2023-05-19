Взрывы прогремели во Львове – СМИ

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Несколько взрывов прогремело во Львове в ночь на 19 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Звуки взрывов были слышны сегодня ночью и во Львове", – написало издание.

Ранее в пятницу, 19 мая, почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской, Киевской и Хмельницкой областях страны.

Воздушная тревога объявляется в стране уже несколько ночей подряд. Накануне военкоры сообщали о массированно комбинированном ударе по украинским целям. Взрывы были слышны в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Также удар пришелся по Кривому Рогу. Там повреждения получило частное промышленное предприятие, загорелись несколько зданий.

