Минэнерго Украины заявило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

В результате ракетного удара повреждения получили объекты украинской энергетики. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго Украины.

По данным ведомства, ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры, в связи с чем без света остались свыше 20 населенных пунктов

"В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области обесточены три населенных пункта, без света остались 1,7 тысячи потребителей", – сообщили в Минэнерго.

В министерстве добавили, что в Николаевской области обесточенными остались три населенных пункта, в подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей – 17.

Ранее в СМИ распространилась информация, что по украинским объектам наносится массированный комбинированный удар. Отмечалось, что Су-34 и Су-35 были на подлете к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, по словам военкоров, российская сторона запустила шары с уголковыми отражателями, чтобы "перегрузить" систему ПВО Украины.