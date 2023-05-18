12:22Политика
Минэнерго Украины заявило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры
Фото: ТАСС/Игорь Онучин
В результате ракетного удара повреждения получили объекты украинской энергетики. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго Украины.
По данным ведомства, ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры, в связи с чем без света остались свыше 20 населенных пунктов
"В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области обесточены три населенных пункта, без света остались 1,7 тысячи потребителей", – сообщили в Минэнерго.
В министерстве добавили, что в Николаевской области обесточенными остались три населенных пункта, в подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей – 17.
Ранее в СМИ распространилась информация, что по украинским объектам наносится массированный комбинированный удар. Отмечалось, что Су-34 и Су-35 были на подлете к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, по словам военкоров, российская сторона запустила шары с уголковыми отражателями, чтобы "перегрузить" систему ПВО Украины.
Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе города Хмельницкий
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