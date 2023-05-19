Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины

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Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Не затронутыми тревогой остаются лишь четыре области на западе Украины.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черниговской, Киевской и Хмельницкой областях страны.

Воздушная тревога объявляется на Украине уже несколько ночей подряд. 18 мая Минобороны РФ отчиталось о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства.

До этого в Минобороны РФ заявили об уничтожении пяти пусковых установок американскного ЗРК Patriot и радиолокационной станции комплекса.